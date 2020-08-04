藝人羅霈穎（羅璧玲）3日猝逝震驚演藝圈，因失聯多日，晚間被發現陳屍在台北市八德路工作室。據悉，羅霈穎被發現時，身上還穿著睡衣，姿勢凹折且雙腳發黑，出現屍斑，經判定應該過世已超過2天。據了解，羅霈穎生前就有服用安眠藥習慣，藥師蘇柏名表示，若安眠藥配酒服用恐會導致2猝死可能。

有「東區羅姐」的藝人羅霈穎老大不小身材仍性感火辣，夜店生活照樣走跳。3日卻被發現陳屍在工作室，現在冷氣還在吹送，警方判定死亡超過2天，享年59歲，身邊還有許多藥袋，真正死因尚待釐清。據《heho健康網》報導，北市聯醫藥師蘇柏名指出，現代人有失眠症狀者日漸增多，但他建議，理想狀態下安眠藥不要服用超過3個月，恐會帶來負作用。

常見的副作用有3個，「耐受性」會讓安眠藥效果變差，讓你服用的量越來越多；「依賴性」會讓你對藥性上隱，不吃就渾身不舒服；「戒斷症狀」在初期會出現焦慮，慢慢讓你注意力不集中，後期更會出現頭暈、疲倦、暴躁、失眠、肌肉緊張等症狀。

蘇柏名特別指出，如果大量吃安眠藥又配酒精，就可能導致2種下場，「中樞神經過度抑制」和「是肝臟急性發炎或衰竭」2種情況嚴重都會導致猝死。建議有在服用安眠藥的患者要做好5點：

●固定時間服藥：既然要調整作息，就不要讓作息錯亂，並勿隨易增減服用藥量。

●服藥完馬上就去睡：安眠藥效大概在服用後15至30分鐘後會起作用，吃完藥後不要在滑手機，最好連上廁所都在吃藥前完成。

●不要碰咖啡因：在服用安眠藥期間，即使在白天，也最好不要喝含咖啡因的茶、咖啡，當然也不要喝酒。

●固定起床：建立睡眠週期需要2周至1個月，也不要吃了要就一直睡不起床。

●找出讓自己失眠的關鍵因子：吃安眠藥是一時的，找到真正讓你失眠的原因，如：睡眠習慣不良、焦慮、憂鬱等。不根本解決只會在「失眠、服藥、停藥、失眠」中不斷循環。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)