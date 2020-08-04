新生代饒舌歌手高爾宣為拍攝MV露天燃燒，卻被民眾發現事後現場留有長鐵釘等廢棄物，挨批太危險。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

新生代饒舌歌手高爾宣3日到苗栗縣後龍水尾海邊拍MV，卻因露天燃燒及垃圾處理等問題惹議，尤其現場留下燃燒後的木板，上頭還插有尖銳鐵釘，讓民眾怒批「太危險！」，今晚（4日）高爾宣在臉書及IG上發文道歉了。

高爾宣表示，拍新歌MV造成一些紛擾很抱歉，但拍攝有向鎮公所文化觀光課申請，所以拍攝是沒有問題；現場為空曠地且有準備水車跟滅火器等設備，所以消防安全沒有問題；當天的垃圾後來聚集在河堤邊，有跟鎮公所清潔隊等單位聯繫處理。

新生代饒舌歌手高爾宣3日到苗栗後龍水尾海邊拍攝MV惹議，4日晚間發文說明當天情形並道歉。（摘自高爾宣臉書)

高爾宣澄清「當初預期的火景沒有到這麼大就會先撲滅，但因為現場海風較大所以火勢超過預期，這點違反《空汙法》我們會負責到底」；至於垃圾沒清乾淨，他則表示「當天拍完8點，劇組有20幾個人一同協助清理到11點多，但因為晚上視線不佳還有些遺漏，這點跟大家道歉，我知道後現在立即趕往現場處理。」

高爾宣的道歉文中，強調造成大家困擾深感抱歉，也承諾以後處理相關事情會更加注意。不過其中提到向後龍鎮公所申請的部分，鎮公所表示，當時劇組行文僅提到要拍攝，沒有提到要燒東西。劇組是否有違法或避重就輕的部分，還有待釐清。

(中時 )