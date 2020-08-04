張語噥《超級偶像9》獲得冠軍，曾加入女團Twinko，熱愛唱歌的她，先前推出首張個人專輯，日前又發行新單曲〈色彩〉，正如火如荼投入宣傳期，4日赴士林科教館參觀《哇賽!科教館有個大樹屋》體驗，返回童心之旅，她透露從小就懷有歌手夢，幼時還有一個特別的秘密基地來練唱。

張語噥在現場被熱情小朋友包圍，她透露先前去錄製《娛樂百分百》狼人殺單元後，身邊多了很多國小粉絲，她開心：「身邊有朋友的小孩很喜歡看我上節目，甚至會模仿我講話。」她憶起小時候在爸媽車上的後座，就是她私人秘密基地，「因為爸媽都會坐在前座，後座是我的專屬小空間，我都會在車上唱KTV，在唱歌的時候看著後面的車子，把他們想像成我的觀眾，對著他們唱歌。」

被問及羅霈穎驟逝消息，張語噥表示聽聞新聞後，心情滿驚嚇，「我們群組有人傳來新聞時，大家都很震驚」，她過去沒與羅霈穎同台過，但她很喜愛看羅霈穎以前在《康熙來了》的節目談話內容，印象深刻。

(中時 )