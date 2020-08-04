印度禁止大陸App又有新動作。《印度時報》今（4）日報導，印度政府再宣布，百度和微博將被禁止使用，且已經知會印度的網路服務供應商對者兩款App進行封鎖。

早在6月29日，印度電子訊息技術部門就宣布禁止包括TikTok和微信在內的59款大陸App，印度政府的說法是，這些大陸App從事的活動有損印度主權、國防、國家安全和公共秩序。

到了7月28日，印度電子訊息技術部長辦公室在推特又轉發一則新聞稱，印度已決定要進一步禁止大陸網路程序，該禁令涉及47個大陸公司的開發程序。儘管47個程序的具體名單尚未公布，但《印度時報》指出，百度和微博被禁用一事，證明這兩個程序也在該禁用名單中。

該消息一出，引發印度網民歡呼，認為印度政府是「大快人心」；此外，評論區裡不乏有一些支持香港抗爭運動的人。對於印度網民的舉動，大陸的澎湃新聞直稱這些印度人是「湊熱鬧」。顯然，大陸與印度間在App上的戰爭，還會再延燒下去，且在媒體上發酵。

(旺報 )