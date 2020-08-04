內政部臉書崩壞？為了宣導疫情期間要戴口罩，內政部在臉書不斷玩哏，要吸引民眾注意，但今天的臉書中，有網友抗議在玩中國兒童情色哏，也就是哆拉AV夢，呼籲內政部應該道歉。內政部發言人陳宗彥表示，應回歸到防疫問題上，因為也有網友說，不知道這哏的來源，圖看起來滿OK的。

內政部大玩「哆拉AV夢」的哏，許多網友來不及跟上，但知情的網友卻有反彈。有網友奉勸「母湯」，也有網友感嘆，「連內政部都被汙染了」。更有網友直接砲轟「內政部，你知道這是中國兒童色情的梗嗎？ 因為你的文，所以有孩子好奇去找這梗，而去接觸甚至發生不幸，或以為漫畫中的行為是正常的，豈不助長愛滋病」？

陳宗彥晚間受訪時說，他不知道「哆拉AV夢」是什麼，他看內政部臉書並沒有這些字樣，同時，也有網友說不知道梗的來源，這張圖看起來還滿OK的。

陳宗彥表示，他就圖來看，就是幾隻貓咪的頭，請大家要戴好口罩，內容是提醒大家在密閉的空間跟娛樂場所要戴好口罩，內政部主要目的是在這邊。

內政部宣導口罩政策，沒想到意外引發部分網友反彈，陳宗彥強調，主要是提醒大家，還是要回歸防疫，如果看完整的內容，應該不會有問題。

(中時 )