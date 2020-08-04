張彥彤鉛中毒案送驗中藥粉複驗結果已出爐，據悉複驗結果與初驗結果一致，根據台中市生局日前提供的初驗報告，張彥彤服用的中藥粉不但含鉛量爆表，汞也超標。（馮惠宜攝）

台中市衛生局4日晚間發出訊息指稱張彥彤鉛中毒案送驗中藥粉複驗結果已出爐。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局4日晚間發出訊息指稱張彥彤鉛中毒案送驗中藥粉複驗結果已出爐。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市議員張彥彤一家疑似服用台中市盛唐中醫院長呂世明開立的自費藥粉致鉛中毒，台中市衛生局將其服用藥粉送驗複驗結果4日出爐，但因該案已進入司法程序，基於偵察不公開，該報告將交由檢方公布，張彥彤預訂在8月6日召開記者會公布相關證據。

張彥彤七月間因全身無力、腹絞痛到醫院急診，進而發現肝指數飆且血鉛飆到88μg／100g（10μg／100g為鉛中毒），經檢驗他服用的中藥粉鉛含量爆表，醫師高度懷疑是服用中藥造成，因其一家四口長期在台中盛唐中醫服藥保健，其父、台中市前議長張宏年以及媽媽、姐姐到醫院抽血也發現有鉛中毒情況，目前除張彥彤已出院外，其他三人也都仍在住院治療中。

該案爆發後，震驚各界，台中市衛生局將其一家使用的自費粉劑送驗，結果在4日下午出爐，但礙於該案已進入司法程序，衛生局不再對外發言，據悉，複驗結果與初驗結果大致相同，也就是不但是鉛超標連汞也超標。

張家四口是盛唐中醫院長呂世明的病人，呂世明呂世明坦承以硃砂入藥，懷疑是藥商以鉛丹混為硃砂才會造成病患鉛中毒，唯硃砂早已禁止藥用，衛生局也依違返醫師法要求呂世明停診並將全案移送檢調釐清。

這項檢驗結果不但驗出鉛超標也驗出汞超標，這與呂世明說詞矛盾，有中醫師分析硃砂化學成分是硫化汞，只會造成汞中毒，而鉛丹不能服用只能外敷，誤食是會鉛中毒全案待檢調釐清，張彥彤則將在8月6日上午召開記者會對外說明。

(中時 )