（搶暑假餐飲消費商機，肯德基攜手LINE Bubble 2推「Q夏泡泡大作戰」虛寶活動。圖／肯德基）

為迎合台灣手遊市場趨勢，並搶攻暑假餐飲消費商機，肯德基今年首度將夏季超夯新品及飲料甜點，與LINE GAME 旗下擁有600萬玩家的人氣手遊《LINE Bubble 2》合作，推出LINE Bubble 2送獨家虛寶活動，標榜滿滿的Bubble Summer讓玩家能夠邊吃邊玩，玩翻整個暑假。

根據經濟部統計，每年台灣人平均喝下10.2億杯手搖茶飲，其中珍珠奶茶更榮登國人心中前三名的選擇。台灣肯德基於6月份起陸續推出夏季人氣美味，包括熱銷飲料甜點「ㄎㄎ珍珠奶茶」及「整顆布丁奶茶」、「靜岡抹茶巧酥冰淇淋大福」及「草苺起司冰淇淋大福」，更於07月28日推出創意台菜新滋味的「快炒三杯咔啦雞腿堡」，結果大受新場歡迎。如今攜手人氣手遊《LINE Bubble 2》合作，預期帶動銷售熱潮。

肯德基表示，即（8/4)日起至08月31日止，凡購買指定餐點，即送LINE Bubble 2虛寶卡，獎項包含各式肯德基獨家限定稀有高價值道具及A~SS高級寵物，幫助消費者闖過重重關卡，張張有獎，數量有限，送完為止。

「肯德基 X LINE Bubble 2 - Q夏泡泡大作戰」活動內容為8月4日上午11點至08月31日 晚上11點59分止（虛寶卡可兌換至年9月30日晚上11點59分），凡購買指定套餐，每份套餐皆可獲得指定數量虛寶卡，詳細活動規則請洽KFC官網查詢。

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