民視八點檔《多情城市》被網友票選的四大惡人，演員王燦、柯叔元、黃文星、游耀光4日特別到林口竹林山觀音寺參拜，為劇中飾演的反派角色懺悔，也希望收視越來越好，工作人員身體健康。四人相聚被譽為最壞父子檔以及上司下屬檔，一現身就引起現場民眾騷動，親民的四人對路人合影要求都來者不拒，宛如行動看板。

其中被封為大魔王的王燦，也認為角色「楊三泰」，他說「這個人真的壞透了」，從拍戲以來沒有遇過這麼心狠手辣的人，喊話希望他（楊三泰）可以趕快回頭。不過王燦特別感謝現在都臉書有很多幕後花絮，觀眾可以看到很多演員私底下可愛的一面，也沖淡很多反派邪惡的印象。

柯叔元表示「八點檔就是你我的生活，平平順順當中，有時有一點激情、一點波濤，最後都還是回歸到根本，這也是八點檔長期深受觀眾喜愛的原因」。除此之外，柯叔元也是劇組公認的表演老師，常常跟演員在現場激盪出不少火花，讓大家一起成長。首次到民視拍戲的黃文星，第一次跟柯叔元合作飾演父子檔，直誇他真的是影帝級的演出，兩人也因此培養出好默契。

劇中飾演楊三泰下屬「張添發」的游耀光，說以前的戲都是比較正派的，不像反派這麼難詮釋，為此他更是畫老妝，在表演上還會擠眉弄眼，今碰到觀眾勸告說「你不要再演壞人了，趕快改邪歸正」，他只能點頭虛心指教。他說其實反派角色都是因為立場的不同，而「張添發」只是想完成老闆給的任務，對老闆來說也是忠僕。

《多情城市》劇情如火如荼展開，劇中四大惡人的報應即將登場，劉加堯因為腦瘤而住院；劉世昌因為包庇兒子惡行惡狀而身邊親友都不支持他；張添發為了不被楊三泰利用就駕車逃難；楊三泰因為投資失利加上被警方掌握到是傷害明玥的兇手，被警方扣走，總裁即將上演落難記，只是外表斯文的楊三泰，身上背著多數人的人命，而痴痴愛著他的江慧君（賴慧如飾演）仍發生事情之後，還願意跟他長相廝守，只是仍被楊三泰狠狠拋棄，預告片一釋出，江慧君可憐的遭遇令不少觀眾鼻酸，但壞人的下場肯定是大快人心，值得觀眾鎖定每晚八點民視《多情城市》。

(中時 )