經典動漫《哆啦A夢》近日被中國大陸的插畫家惡搞成色情作品《哆啦AV夢》引發大批網友討論，沒想到，4日內政部為了提醒民眾戴口罩，在臉書上貼出了一張最新的哏圖，跟風寫著，「小夫，我可以進電梯了嗎？」，讓網友看完後紛紛大喊，「小編很敢」！

內政部4日在臉書上貼出一張哏圖，內容竟是引用了近日在網路上爆紅的情色作品《哆啦AV夢》，內政部以「小夫，我可以進電梯了嗎？」這句台詞，提醒台灣民眾，疫情還沒結束，在電梯、K書中心或各種密閉空間，如：酒店、KTV、電影院等，都務必配戴口罩、做好防疫。

貼文曝光後，不少人都搞笑回應，「欸，這有點危險」、「內政部很純 真的 這車速啊」、「欸 不是 小編你不要跟這種東西啊」、「連內政部都被污染了」，由於尺度大開，也有人十分好奇，「到底怎麼跟上面解釋要發這篇的呢....」。

內政部跟風速度之快讓網友吃驚。（摘自臉書內政部）

事實上，《哆啦AV夢》是以《哆啦A夢》為題材的情色漫畫作品，雖然作品一夕之間在中國大陸、台灣以及香港等地爆紅，但也因為內容低俗，作者微博帳號遭到網友的檢舉已經停權。

(中時新聞網)