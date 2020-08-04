美國陸軍開發和工程中心（TARDEC），開始研究下一代主力戰車，將根據「未來環境與致命性」進行評估與分析，以替換服役超過40年的M1艾布蘭(Abrams)系列戰車。

防衛部落格(Defense Blog)報導，雖然M1A2戰車仍是世界之頂尖，但是戰場環境瞬息萬變，美國陸軍仍然著眼新一代的作戰平台，以確保未來的陸戰優勢，思考接替M1戰車也是常情常理。在這個概念下，美國陸軍希望獲得一種，具有足夠火力，又有超越其他主力戰車運動性能快速戰車，換言之，美軍著眼於高火力與輕量化。

下一代作戰車輛計畫稱為「下一代戰車-未來殺傷力」（NGCV-FDL），將具有戰場相互協同、導航和彈性網路等功能，這些能力將使未來的戰車機動隊能夠執行半獨立操作，同時也可與天上的直升機、戰機進行跨域聯手合作。

從目前透露的一些NGCV-FDL概念圖來看，新一代的戰車將比現有的艾布蘭、德國豹2戰車更小也更輕。這是因為未來戰車將配備主動防護裝置(ADS)，可以在一段距離外，先一步擊落來襲的反裝甲武器，包括飛彈、火箭彈、迫擊砲等等，也就不需要過於厚重的裝甲。

該研究案預計將在2023年取得結果，再以研究結論來設計未來的戰車，因此要看到實際的下一代美國戰車，可能還要等個5年左右。

(中時新聞網)