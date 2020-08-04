前總統馬英九日前追悼前總統李登輝，發文提及28年前李登輝主持國統會的決議為「九二共識」奠定基礎，前總統陳水扁嘲諷馬英九「講啥物嘐潲話」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，很訝異陳前總統會這樣批評馬前總統，因為正是陳前總統口中的「物嘐潲話」，使得緊張的兩岸關係與台海局勢，在馬前總統接棒執政後，轉往和平穩定，陳前總統似乎有點「見笑轉生氣」。

蕭旭岑強調，政治人物的所言所行，都要看他有權力的時候，才有其意義。李登輝總統當年主持國統會，通過關於「一個中國」涵義的決議，也就是「一中各表」的緣起，這是無法抹滅歷史事實。

蕭旭岑舉例說明，陳前總統在2000年6月接見美國亞洲基金會訪問團時，也曾承認「一中各表」；當時陳前總統說，「新政府願意接受海基、海協兩會之前會談的共識，那就是一個中國、各自表述」。陳前總統的談話，也是無法抹滅的史實。

(中時 )