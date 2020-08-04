高爾宣不但是人氣超旺的新生代饒舌歌手，近來還入圍金曲獎最佳新人，實力倍受肯定，不過他3日到苗栗後龍海邊拍攝MV後，卻遭到投訴，他被爆在海邊燒鋼琴造成空氣污染，還把燃燒後的廢棄物留在沙灘上，像是木板鐵釘等相當危險，環保局表示將派員開罰。對此，高爾宣今在臉書致歉，他表示昨天去拍新歌MV造成一些紛擾很抱歉，關於大家質疑的內容他也一一解釋。

他說明：一.拍攝是有經過向鎮公所文化觀光課做申請的，所以拍攝是沒有問題。二.現場為空曠地而且有準備水車跟滅火器等設備，所以消防安全沒有問題。三.當天的垃圾後來聚集在河堤邊有跟鎮公所清潔隊等單位聯繫處理。

他也表示，因為現場海風較大所以火勢超過預期，「違反空污法我們會負責到底」。他當天拍完MV大約8點，劇組二十幾人一同協助清理到11點多，但因為晚上視線不佳還有些遺漏，對此他也跟大家道歉，他知道後立即趕往現場處理，以後處理相關事情會更加注意。

高爾宣是新生代人氣歌手。取材自臉書

(中時 )