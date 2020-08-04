中信兄弟上半季讓統一獅驚嚇不已，對戰取得16勝4敗，下半季中信兄弟開始「還人情債」，今（4）日中信兄弟在8局上遭到獅隊逆轉，終場統一獅6比5力克中信兄弟，下半季獅隊獲有3勝1敗的對戰優勢。

中信兄弟先發投手廖乙忠今天賽前的戰績2勝5敗，其中對戰獅隊3場先發1勝1敗；今天他投5局被打7安打失3分，沒有勝負關係，敗投是中繼0.2局丟3分的蔡齊哲。王牌救援李振昌並未上場壓制。

獅隊203公分高的新洋投布雷克，上周在中職初登板驚恐，對戰樂天中繼登板被敲逆轉轟而吞敗，今天是他首場先發投5.2局丟5分，靠著隊友火力而避掉敗投，勝投是中繼1.1局無失分的林其緯、個人拿到跨季3連勝。

1局上，陳傑憲打出二壘安打、張偉聖保送，林安可補上安打，獅隊拿下1分；2局下，中信兄弟搶分，「基炮」許基宏轟出中外野陽春全壘打，賺到生涯第200打點，中信兄弟追平獅隊。

獅隊在3局上複製第1局得分模式，陳傑憲安打、林安可保送，吳傑睿補上安打，這次帶有2打點，獅隊3比1取得領先。不過，4局下，中信兄弟詹子賢揮出2分彈，比數3比3再度追平統一獅。

6局下，中信兄弟詹子賢安打、許基宏保送攻占一、二壘，隨後林書逸揮出中外野飛球，獅隊野手張偉聖手套碰到卻沒有接住，形成三壘安打，中信兄弟攻下2分，以5比3越前獅隊。

兩隊沒有停止得分攻勢，林祖傑在中信兄弟投手蔡齊哲手中打出二壘打、代打陳鏞基補上安打，獅隊搶回1分，獅隊再用代打潘武雄上陣被保送，接著陳傑憲打出2打點安打，獅隊6比5逆轉。

(中時 )