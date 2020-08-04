2020第二次全國青少年羽球分齡排名賽今天來到最後一天賽程，歷經8天激戰，U17及U19的冠軍在稍早分出勝負，U17女單由亞柏雄中林于顥搶下后冠，男單則是由中租百齡謝承峰贏得冠軍寶座。

U17級別女單冠軍戰由林于顥對上張薰尹，這場亞柏雄中隊友內戰相當精彩，平時是同學的兩人，在學校有多次交手經驗，上場比賽全看彼此的臨場發揮。林于顥提到今日的失誤有控制住，想打的技戰術也有打出來，儘管第三局一度被追平比分，但是調整呼吸、改變自己的打法之後，最終以21比13奪下第三局，贏得冠軍，林于顥也期勉未來的國際青少年比賽能擠進前三名，替自己留下好成績。

U17級別男單決賽則由中租百齡謝承峰對戰合庫松山黃鈺，開局謝承峰以15比21落敗，第2局調整打法後快速進入狀況，一口氣連奪8分，以21比15扳回一城，第3局更是以21比14擊潰對手，奪下冠軍。賽後謝承峰也開心表示，一路從會外賽拚進決賽雖然很累，但是能拿到這麼棒的成績很值得，也把自己的目標定在提升自己，於排名賽晉升為甲組球員。

U19級別的各組冠軍如下：男單-黃郁豈、女單-黃瀞平、男雙-陳勝發/陳政寬、女雙-宋奕萱/許尹鏸，U17級別的各組冠軍如下：男單-謝承峰、女單-林于顥、男雙-李長龍/陳子傑、女雙-楊筑云/詹又蓁。

(中時 )