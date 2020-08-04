大陸海口市住房和城鄉建設局今（4）日發布《關於打擊捂盤惜售等違規行為進一步規範房地產市場秩序的通知》，向房地產相關業者提出進一步規範。《通知》顯示，要整頓房地產市場秩序，維護消費者合法權益，同時，打擊房地產捂盤惜售、化整為零、飢餓營銷、僱人排隊等行為。

《通知》要求，沒有取得預售許可的預售屋項目，房地產開發企業不得預售，不能以認購、預定等方式向消費者收取或變相收取訂金、預定款等費用，也不可展開任何銷售活動。而取得預售許可的項目，房企要在10日內一次性的公開全部待售房源和每套房的價格，嚴格按申報價格，明示售價。

《通知》還強調，房企不可以製造銷售情況火熱的虛假氛圍；房地產仲介和業務不得炒賣房號，不得在代理過程中賺取差價，也不能有陰陽合約的情況產生。

另外，《通知》還要求，海口的房地產開發企業須嚴格執行《海口市住房和城鄉建設局關於規範新建商品房買賣合同網簽備案管理的通知》，嚴禁滯後網簽。

海口市住建局相關負責人表示，近期將與多個部門合作，展開聯合執法，針對上述違法情事進行整治；該負責人還表示，若發現業者有違規行為，經查證屬實，將予以嚴厲打擊，公開不良紀錄；涉及犯罪的還將依法究辦。

(旺報 )