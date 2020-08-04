對於立委集體收賄案，資深媒體人陳揮文質疑，這件是老案子，並不是最近才發生的；如果這件案子，在2019年選舉前動手，結果會是怎樣？

檢調偵辦立委集體收賄案，檢方懷疑李恆隆為奪取SOGO經營權，行賄4名現任立委、1位黨主席，因此對李恆隆、民進黨立委蘇震清、時代力量黨主席徐永明等8人向法院聲請羈押。

這8名被告在拘留所歷經5天4夜後，台北地院定4日下午2點半作出裁定，時代力量黨主席徐永明80萬元交保，是唯一交保的被告；其餘立委蘇震清、廖國棟、陳超明，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁富華，以及太流前負責人李恆隆與「是知管理顧問」的白手套郭克銘，共7人裁定羈押。

陳揮文今（4）日在Yahoo TV《鄉民來衝康》表示，這件是老案子，並不是最近才發生的。如果這件案子，在2019年選舉前動手，時代力量還拿得到100多萬票嗎？時代力量還會有3席立委嗎？陳揮文研判，這個案子可能是壓力鍋，如果再不辦，就要被爆料給周刊了！

(中時新聞網)