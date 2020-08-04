新冠肺炎居家防疫期間，美國民眾蜂湧至股票交易平台羅賓漢（Robinhood），帶動該公司第二季交易收入激增將近一倍至1.8億美元。

根據羅賓漢呈交主管機關的文件顯示，羅賓漢第二季將用戶的證券買賣訂單移轉給大型交易公司所賺取的收入（payment for order flow），金額達1.8億美元，較第一季的9,100萬美元激增將近一倍。

羅賓漢與其他線上經紀商若是下單給Citadel和Two Sigma等大型交易公司，後者便會支付羅賓漢等佣金，取得為客戶交易的權利。

在使用者能在羅賓漢的平台購買的金融產品中，選擇權是該公司獲利最高的產品。根據羅賓漢的財報顯示，第二季1.8億美元的交易收入中，高達1.11億美元來自選擇權。

拜交易量攀升和新客戶激增所賜，羅賓漢的業務快速成長。2020年頭四個月，羅賓漢增加300萬名新客戶。羅賓漢交投最熱絡的三個交易日，皆發生在2020年6月。

其他經紀商也受惠於近幾個月美國股市波動劇烈，德美利證券（TD Ameritrade）的交易收入由首季的2.2億美元揚升至3.4億美元，E-Trade由8,500萬美元攀升至1.2億美元。

總部位在加州門洛公園（Menlo Park）的羅賓漢，以免手續費為號召，吸引年輕族群和散入的興趣。

羅賓漢的用戶科恩斯（Alex Kearns）6月誤以為在該平台慘賠73萬美元而輕生。羅賓漢在事件後遭受外界猛烈抨擊，稱該公司未能提供使用者足夠的保護，避免用戶承擔過高的風險。

羅賓漢的共同執行長泰內夫（Vlad Tenev）與巴特（Baiju Bhatt）近期宣布，公司考慮提高進行選擇權交易的門檻，防止憾事重演。此外，羅賓漢也計劃推出新功能和應用程式內通知，加強保護使用者。

(工商 )