檢調偵辦立委集體收賄案，蘇震清、廖國棟、陳超明等3位立委遭收押，，時代力量黨主席徐永明80萬元交保。命理師蔡上機指出，他去年即預測生肖屬「馬蛇」者今年會爆發弊案。
檢調偵辦立委集體收賄案，檢方懷疑李恆隆為奪取SOGO經營權，行賄4名現任立委、1位黨主席，因此對李恆隆、民進黨立委蘇震清等共8人向法院聲請羈押禁見。
8名被告在地檢署拘留所歷經5天4夜後，台北地院定4日下午2點半作出裁定，時代力量黨主席徐永明80萬元交保，是唯一交保的被告；其餘立委蘇震清、廖國棟、陳超明，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁富華，以及太流前負責人李恆隆與「是知管理顧問」的白手套郭克銘，共7人裁定羈押。
根據《鏡周刊》報導，命理師蔡上機指出，他去年在其出版的《蔡上機2020開運天書》一書中，即預測今（2020）年有政府官員或權貴會爆發弊案，尤其以生肖屬「馬蛇」者最危險。
蔡上機指出，此次涉案的時代力量黨主席徐永明、立委趙正宇都是1966年生，屬馬。立委蘇震清是1965年生、屬蛇。目前3人都被收押或交保，應驗了預言的內容。
※民俗警語：民俗說法，僅供參考
(中時新聞網)
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