新冠肺炎疫情惡化，對於美國經濟帶來龐大打擊。對此，美國聯準會（Fed）多位官員3日同聲呼籲，政府應提高援助預算支出幫助家庭與企業度過難關，同時建議廣泛使用口罩以控制疫情。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）接受電訪時表示：「財政政策非常重要，有助於經濟更強勁復甦、壓低失業率，民眾安全地重返工作崗位，以及學生安心復學。」

伊凡斯指出，若政府沒有提供更多援助，那整體需求恐怕會遭到拖累。換言之，民眾會停止消費，連帶導致美國經濟跌落谷底。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）與聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）也支持這番論點，但表達方式略有不同。卡普蘭表示，失業補助並不妨礙企業聘雇人力。布拉德則認為，先前紓困措施已開始發揮效果。

卡普蘭與布拉德亦支持廣泛配戴口罩的政策，認為此舉可望大幅降低病毒傳播機率，同時避免大規模封鎖帶來的經濟衝擊。

(工商 )