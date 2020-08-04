澳洲央行（RBA）周二宣布現金利率維持在歷史低點0.25％不變，此決議符合外界預期。但該央行預測，該國第二大省維多利亞爆發第二波疫情，迫使政府擴大封鎖措施並祭出重罰，恐導致該國經濟復甦道路「崎嶇不平」。

截至4日為止，澳洲新冠肺炎確診病例近1.9萬人，死亡232人。其中維多利亞省染疫人數便佔約1.2萬人，死亡136人。

維多利亞省本周確診人數暴增，迫使該地宣布進入「災難狀態」，自本周起升級封鎖措施直到9月13日止，而這勢必會對於經濟帶來嚴重打擊。

澳洲國民銀行（NAB）表示，維多利亞省再度實施六周封鎖，預估至少對國內生產毛額（GDP）帶來19億澳元衝擊。為了防堵疫情擴大，維多利亞省本周稍早實施宵禁、加強民眾每日行動限制，並下令暫停大多數本地經濟活動。但近三分之ㄧ病患並未遵守規定、執意外出趴趴走，逼得政府只好祭出罰款。

據規定，違反禁足令的人將處以5千澳元（約10.3萬台幣）罰款，屢勸不聽者最高可罰2萬澳元（約41.3萬台幣）。

(工商 )