民進黨立委蘇震清遭北院裁定羈押。（本報資料照）

民進黨立委蘇震清涉嫌貪汙遭聲押，其驚人財產變化也被受關注。2015年時蘇震清的存款約679萬，2016年民進黨執政後，蘇震清款增至1584萬元，到了2019年申報存款時更暴增至7528萬。有網友把蘇震清的存款增加幅度製成圖表，從圖中還能看到，2016年開始蘇震清存款增加的速度如火箭般直衝天際。

根據監察院廉政專刊的紀錄顯示，2015年時蘇震清與妻子、未成年子女的帳戶，存款約679萬，2016年政黨輪替後，蘇震清夫婦的存款爆增到1584萬元，此後資產一路驚人成長。2017年蘇震清夫婦存款申報為2101萬元，2018年翻了一倍達到4388萬元。2019年時，更猛增到驚人的7528萬元。在網友製作的圖表中，可以明顯看到2016年到2019年，蘇震清存款增加幅度猶如直衝天際的火箭一般。

除了巨額的存款之外，製圖的網友還指出，「圖表未列入之證券部分，2019年突然暴增面額1.6億股票。」根據廉政專刊的資料，蘇震清2019年申報的財產項目中，在有價證券的部分，他除了持有170多萬的基金受益憑證，在備註的地方還能看到他以委託代持的方式，持有「郡弘光電股份有限公司」股票1130萬股，每股10元，折合新台幣1億1300萬元；「華元生活科技股份有限公司」股票485萬股，每股10元，折合新台幣4850萬元。

此外，蘇震清與妻子廖靖汝共有8筆土地，3筆位於台東縣、3筆在屏東縣、2筆在屏東市，另外還有4筆建物。而值得注意的是，蘇震清還有高達2億元的債務，其中除了一筆1億5千元的萬私人債務外，其餘則是和銀行授信。

網友們看到蘇震清財富暴增的情況之後表示，「這種財經神童應該當總統」、「代表還有很多檯面下沒被爆的」、「這麼會理財，應該當經濟部長教大家發大財」。

2019年蘇震清的財產申報表顯示，他的存款高達7500多萬。(截圖自監察院第159期廉政專刊)

(中時新聞網)