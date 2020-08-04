廣東外援威姆斯(右)勇冠三軍，不但在正規賽槍響前投進追平分，而且全場狂飆40分，幫助球隊延長賽險勝北京首鋼，四強賽拔得籌。(新華社)

大陸CBA職業籃球聯賽今天進行3戰2勝制的四強賽，首先登場是由林書豪領軍的北京首鋼挑戰例行賽寫下29連勝壯舉的廣東，林書豪與周儀翔兩位台將都有出色表現，可惜延長賽林書豪犯滿畢業，北京最終以109比111飲恨吞下對戰6連敗，系列賽也處在0比1落後的局面。

此役廣東頭號大將易建聯受傷缺陣，廣東前三節打得荒腔走板，反觀北京在林書豪、翟曉川等人的領軍下攻城掠地，打完三節取得14分領先優勢。

眼看有機會終結三季5連敗紀錄，沒想到關鍵時刻廣東外援威姆斯開始發飆，不僅連投帶罰的狂拿分數，而且在正規賽槍響前投進追平分，幫助廣東隊死裡逃生。

延長賽，北京方碩率先開火砍進三分球，但翟曉川先畢業，緊跟著林書豪也打卡下班，北京頓失兩名大將，攻擊端方碩和尤度又被對手死守，最終北京錯過大好止敗機會，也讓廣東得以延續不敗傳奇。

林書豪全場14投8中，繳出23分、8籃板、10助攻、4超傑的準大三元成績單，替補悍將方碩砍進全隊最高28分、6助攻，翟曉川18分、6籃板，尤度17分，周儀翔打了將近30分鐘，貢獻2顆三分球在內的8分。

廣東外援威姆斯勇冠三軍，狂砍40分、18籃板、8助攻，周鵬和任駿飛各挹注17分，胡明軒13分，徐杰10分。雙方將在後天晚上8點再次交手，已無後路的北京有著非贏不可壓力。

(中時 )