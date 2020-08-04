炸雞外皮酥脆肉又香，半夜肚子餓了叫份麥當勞的炸雞可說是既罪惡又可口。不過近日網瘋傳「買不到麥脆雞」，以為被官方「無預警下架」，讓網友集體崩潰。不過麥當勞也緊急出來滅火，表示是近日麥脆雞腿銷售超乎預期，導致部分店家無炸雞腿可賣，預計8月8日後會陸續恢復供應。

近日網瘋傳「買不到麥脆雞」，以為被官方「無預警下架」，讓網友集體崩潰。(摘自PTT)

麥當勞炸雞「麥脆雞」口味特別，2019年改變以往銷售模式，改為雞腿、雞翅分開銷售方式。不過近日網友紛紛在PTT上陸續詢問「買不到麥脆雞腿」的八卦。有網友指出，「小肥宅我啊突然想吃麥脆雞，打開麥當勞才發現，哭啊！居然沒有麥脆雞可以吃。」崩潰表示「怎麼還會缺貨啊！是不是太多肥宅吃完了」，引起熱議。

對於民眾擔心是否麥脆雞腿「無預警下架」，麥當勞緊急在官網發出公告，公告指出「感謝消費者支持，因麥脆鷄腿銷售超乎預期，部分餐廳陸續售罄，相關產品暫停供應，預計8／8 10：30起陸續恢復供應，實際供貨狀況以各家餐廳為準，如造成不便，敬請見諒。」

麥當勞表示近日雞腿銷售超乎預期，導致部分店家無炸雞腿可賣，預計8月8日後會陸續恢復供應。（摘自官網）

(中時新聞網)