今舉辦記者會。（許哲瑗攝）

新北市衛生局與私立逢甲大學合作，整合41家計程車和社福單位的450輛「長照專車」，推出「長照交通整合服務平台」網頁，民眾只要透過網路系統，即可為長者預約叫車，還可在手機上隨時查看車輛位置，新北市長侯友宜4日出席發布記者會表示，高齡者因行動不便，常叫不到計程車，新北市長照系統讓叫車服務更透明、方便。

新北市衛生局今舉辦發布記者會，衛生局長表示，新北市雖有規畫「復康巴士」協助個案接送，但僅限領有身心障礙手冊的長者，民間計程車業者因誘因不夠，遇到高齡長者寧可放棄不接，新北市衛生局與產官學合作，成立「新北市長照交通接送服務平台」網頁，即日起開放叫車。

侯友宜表示，新北市65歲以上長者超過59萬人，長照人口約12萬人，需要交通服務的有3萬人以上，根據專家研究評估，新北市至少需要200輛長照專車才夠，衛生局與產官學合作，整合計程車業者加入「長照專車」行列，以1.2倍計程車費率計價，滿足車隊營運成本，也提供民眾更方便的長照接送服務。

衛生局表示，在專業建議下新北市新創費率及改革特約制度。除了以1.2倍費率計價以外，並擴大特約對象，由原來的4家計程車客運業再納入小客車租賃業、社福及醫療單位共41家業者所屬車輛，同時引入中央獎補助鼓勵業者設置長照專車，通過審核後每臺每年補助94萬營運及全球衛星定位系統費用，偏遠地區另有95萬購車補助。

衛生局指出，另整合業者推出「新北市長照交通整合服務平台」讓民眾自行上網預約訂車、查詢服務時間、服務趟次及補助費用剩餘額度。更貼心導入使用者評價機制，讓車隊間產生良性競爭，成為全國智慧長照交通服務的新典範。截至109年6月，長照交通大平台服務供給大幅成長663％。平均單月服務超過16,212趟次，平均叫車達成率高達99.4％。

衛生局高齡長照科長吳玉鳳說明，只要符合65歲以上老人、身心障礙者、55至64歲原住民、50歲以上失智症者等人皆可申請，提供往返居家至醫療院所的路程，1人1組叫車帳號，需要的民眾在網站上預約，即可叫車到府，且乘車路程、上車時間、抵達時間一目了然，讓無法陪同長者就醫的民眾，隨時掌握家人狀況。

(中時 )