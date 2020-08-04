川普他聲稱微軟與TikTok的交易利益要上繳一大筆給美國財政部，做為在美國經營的補償。被胡錫進批為「流氓國家」「赤裸裸的搶劫」。（圖／路透）

美國總統川普准予微軟公司在45天之內與TikTok完成收購交易，但他聲稱一大部份的交易利益要上交給美國財政部，做為在美國經營的補償。大陸《環球時報》總編胡錫進為此譏諷川普此舉根本是「赤裸裸的搶劫」，因此建議TikTok「別怕川普」，他現在選情很糟，要在川普準備向選民表功時給他一個出其不意的反應。

胡錫進在微博發文表示，川普宣稱TikTok交易的部分收益要交給美國財政部，同時也暴露了對TikTok的圍獵是由美國總統一手策劃的。他說，世界在看著，上蒼也在看著，看這位川普總統正在如何把曾經偉大的美國變成當今世界的頭號流氓國家。「天欲其亡，必令其狂」，把中國的這句古訓送給這位總統大人，也送給由他掌握最高權力的美國。

胡錫進還建議，TikTok美國公司面臨或者被封禁或者被強制收購的糟糕選擇，但事到如今，就別怕川普。這個人有趨利忘義的特點，他現在的唯一考慮就是如何勝選連任。他要的是收拾TikTok的完滿結局，而要一個完滿結局，需要有字節跳動的絕對配合，TikTok雖然無法對抗美國政府，但有能力在關鍵時刻對關鍵細節做出出其不意的反應，打亂川普的如意算盤，那樣就有可能從被動轉為一定程度的主動。

胡錫進表示，現在美國社會對完全制服字節跳動並以低價收購TikTok的預期增加，大多數美國人已經傾向於相信微軟的收購最終能夠成功，川普準備向選民們表功，他又從中國人手裡搶來了一筆財富，並且他還是微軟的大救星。川普吹的牛越多，位元組跳動堅持自我利益的資本就會越多。所以，表面上軟，裡子要硬，力爭利益的最大化。

他最後說，川普的選情已經很糟糕，TikTok事件鬧得越大，他越需要這件事有完美結局，來向美國社會秀。現在距大選投票只剩下不到三個月了，人們的心理會對規則和道義有微妙的把握，川普稍不慎，這種微妙就會變成他的選票流失。

(中時新聞網)