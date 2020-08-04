貓頭鷹表情呆萌，搭配上毛茸茸的身體，深受許多人喜愛，但又無法飼養貓頭鷹，因此各地出現不少貓頭鷹咖啡店，吸引許多遊客慕名而來。俄羅斯有一間貓頭鷹咖啡廳，店內養了各種貓頭鷹品種，日前他們分享店內活招牌，只見超皮貓頭鷹不斷騷擾主人，模樣宛如一隻貓，逗得2.6萬人哈哈大笑。

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莫斯科有一間貓頭鷹咖啡廳Owldom，店內其中一隻名為「米拉（Mira）」的大灰貓頭鷹，個性非常活潑可愛，而當地因新冠疫情關係，部分地區仍處隔離管制，導致店裡顧客大幅減少，讓米拉這幾個月來都非常無聊，沒想到近日牠趁主人在幹活期間，竟調皮的不斷騷擾主人。

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在 Instagram 查看這則貼文 СОВИНЫЙ ДОМ（@owldom）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 下午 12:47 張貼

主人在使用滑鼠時，米拉就會窩在一旁用喙碰他的手，或是卡在主人面前擋住視線，有時還會變成一團球，呆萌的趴在筆電上，主人在看書時，牠也會站在身後椅背上陪著一起看，可愛行徑好像一隻貓。不少網友笑著表示「牠以為自己是貓嗎？」、「動物名稱裡有貓的，都這麼愛騷擾人嗎？」、「原來是一隻貓咪啊！我還以為是貓頭鷹呢」。

(寵物)