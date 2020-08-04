隨著近期疫情影響，國人對於健康管理與智慧醫療關注快速升溫。許久未發表智慧手錶新品的華碩（ASUS）今（4）日發表ASUS VivoWatch SP智慧手錶與智慧醫療解決方案，展現在智慧穿戴裝置與完善醫療解決方案超前佈署的成果。

華碩全球副總裁謝明傑表示：「智慧型穿戴裝置與智慧醫療服務是華碩在健康領域的發展重點，集結卓越的生理演算法、人工智慧、雲端平台整合與物聯網技術等專業項目，攜手各大醫療院所合作、提供民眾先進的科技解決方案，至今成為醫療產業的強力後盾。未來會持續以華碩的研發實力，不斷擴大智慧醫療範疇，穩居智慧醫療領域的領導品牌地位。」

ASUS VivoWatch SP不僅具備強大的健康管理功能，更是一款兼具型格出眾與生活實用的穿戴式智慧手錶。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

全新ASUS VivoWatch SP是一款智慧型穿戴裝置，能24小時全天候紀錄民眾的健康、運動與睡眠等相關數據。其搭載獨家的微電與光學雙感測器，提供活動心率、脈波指數、身心平衡指數、舒壓指數、睡眠、活動與運動等即時資訊，並藉由獨家ASUS HealthAI技術，能自動提供、追蹤個人化的健康提示，從此有效掌握各項關鍵健康數據，且全新內建Pulse O2運動血氧、GPS感測器與氣壓高度計等全新功能，讓使用者能隨時調整運動強度、提供即時速度、距離、高度與時間，以及輕鬆於APP檢視活動地圖與運動統計，不論是有氧心率、久坐提醒、計步器或熱量卡路里計算，皆能完整記錄、隨時掌握個人自身狀態。

同時，專為預防保健量身打造的ASUS HealthConnect APP，不僅能讓用戶能輕鬆輸入與管理血壓數值、檢視管理健康與運動資料、睡眠品質、與女性健康趨勢等，更能設定用藥提醒、分享健康生活圈、備份雲端資料與支援Google Fit與Apple HealthKit同步功能，從此一錶掌握自己與家人的健康生活新形態。

此外，全新ASUS VivoWatch SP不僅具備強大的健康管理功能，更是一款兼具型格出眾與生活實用的穿戴式智慧手錶，其採用陶瓷錶框與快拆式錶帶設計，並提供多種風格與個性化錶面，能依照各種不同情境與造型搭配，成為時尚的配件；其具備長達14天電池續航力、水下50公尺防水(5 ATM)防水等級、支援iPASS一卡通行動支付、NFC感應、以及來電與訊息通知等生活實用功能，能滿足任何日常情境。建議售價NT$10,990，即日起至8月18日購買ASUS VivoWatch SP，線上登錄送Panasonic ES-SA40-W電鬍刀。

ASUS以優秀成像品質與無線輕量化的特色，不論是腹部、肌肉、骨骼肌肉、骨骼、周邊動脈、婦產科、小型器官等處影像，皆能滿足所有專業使用需求。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

隨著人口結構老化與心血管疾病患者數量逐年攀升，華碩以心血管健康管理為主軸，率先提出「健康穿戴裝置、可攜式超音波、遠距照護平台」智慧醫療解決方案，以「居家照護、數位診斷、預防管理」等完整應用層面切入，提前為民眾的健康管理、智慧醫療領域打造絕佳的智慧醫療解決方案。

為解決現今超音波臨床診斷痛點，「華碩可攜式超音波解決方案」集結「AI影像輔助診斷軟體與影像管理平台、完整影像模式的手持裝置、優異成像品質與無線輕量化、人性化的使用介面與穩定度、多元方案建置需求」五大特色，不論是社區、偏鄉或家庭醫院等，皆能滿足超音波醫療檢測所需。

此外，其支援iOS、Android與Windows的DICOM輸出的影像管理平台，可輕鬆連結各式行動裝置與即時獲得高解析度的超音波數據，透過人性化的使用介面與穩定度，為專業醫療與技術人員提供影像管理工具，滿足各醫療院所與機構的環境建置需求，為可攜式超音波診斷解決方案。

(科技)