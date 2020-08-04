趙又廷和妻女視訊，氛圍相當有愛。（圖／翻攝自微博）

藝人趙又廷和大陸男星林更新因拍戲結下深厚友誼，彼此常互PO惡搞對方照，今（4日）林更新曬出趙又廷探他班的照片，出賣好友和老婆高圓圓甜蜜視訊的畫面，引來粉絲直虧「你是不是忌妒了」。

林更新在微博Po出趙又廷到片場探班的照片，可見對方雖然在他身邊，卻忙著跟老婆女兒視訊，期間一下做鬼臉、一下嘟嘴親親，互動十分有愛，還不忘炫耀地把畫面轉向林更新，令林更新忍不住偷拍並吐槽：「這人越來越醜了，越醜越愛出門。醜就不要來探班，影響人家心情」，似乎對好友來探班又不把他放在眼裡的行為相當吃醋。

趙又廷炫耀似的向林更新展現視訊畫面。（圖／翻攝自微博）

林更新發文吐槽趙又廷。（圖／翻攝自微博）

林更新分享被秀一波恩愛的照片後，網友反而虧他「人家在跟老婆通電話，你在幹嘛單身狗？」釣出他嘴硬反擊「高圓圓想跟我們通電話 我都不愛搭理她」，甚至自己誇自己帥，還把高圓圓的畫面打碼，說高圓圓適合模模糊糊，幼稚舉動遭虧「嫉妒使林狗面目全非」。

(中時新聞網)