國民黨立委鄭正鈐在臉書上表示，「各式振興券像極了愛情」。(翻攝自鄭正鈐臉書)

從振興三倍券7月15日上路開始，政府為刺激消費，還發放藝FUN券、動滋券等加碼補助。不過，有不少人因為領不到而抱怨連連，而日前國民黨立委鄭正鈐則跟上最近正夯的「像極了愛情」新梗，指領取各式振興券的過程，像極了愛情。

鄭正鈐在臉書上表示，「如果你沒抽中三分之二中奬率的藝FUN券，那麼你就能理解，什麼是真心換絕情；如果你抽中動滋券，卻遲遲不能領，那麼你就能理解，什麼是等待的折磨；如果當你知道農遊券時，卻已經截止了登記，那麼你就能理解，什麼是錯過的搥心肝；如果你以為凖備充分，客庄券可以手到擒來時，才發現中奬率只有4%，那麼你就能理解，什麼是轉眼夢成空。」

最後，他也沒忘記這次振興經濟的主角「三倍券」，「如果你以為三倍券可以用200元買到600元的商品，那麼你就能理解，什麼是花言巧語。」並感嘆，「錯綜複雜的振興券，像極了愛情。」

網友們也留言回應，「所以我都沒有去領，才不要當冤大頭還給政府賺1000、委員真幽默好會形容」、「這種百家樂，政府做莊，沒中獎的失落感，像極了愛情」、「手上振興券、棄之可惜、用之無味 、像極了愛情」、「很新的梗喔！像極了愛情」。

(中時新聞網)