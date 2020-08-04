綜藝天王胡瓜與小禎攜手主持綜藝節目《地球人請回答》，5日晚將播出「最強旅遊專家挑戰賽」，邀請李佳豫等人上節目PK最強旅遊專家寶座。聊到外景主持經驗，李佳豫最難忘的是在柬埔寨跟著掃雷隊穿越地雷區，關鍵是掃雷隊因經費不足，裝備有一半故障，讓胡瓜傻眼質疑：「所以你們是碰運氣嗎？」

李佳豫解釋：「他們為了這次採訪，那片區域已經幫我們掃過一次了，只是安全性不是100%，可能只有60%，因為下雨之後，埋得更深的地雷會浮上來！」加上掃雷隊隊長正是因為踩雷，被炸得只剩上半身，讓她更加害怕，只能硬著頭皮，跟著掃雷隊的腳步冒險穿越，腦中浮現人生走馬燈，「當下真的步步驚心，每一步都會閃過以前回憶，就是不知道還有沒有下一步？」

李佳豫分享驚險經驗。（中天綜合台提供）

聽完李佳豫分享，胡瓜勾起往昔回憶，「有一次出外景，去尼泊爾、帛琉這些，我才知道很辛苦，因為一大早就要起來，拍得很晚，也沒別的東西，就是一直吃海鮮。」他更加碼爆料：「而且那時候助理主持人是任賢齊，他還被人家認錯，日本妹一直找他拍照，沒有找我，原來是把他認成元彪了」。《地球人請回答》中天綜合台每周一至周五晚間9點播出。

(中時 )