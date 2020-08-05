外勞疑因債務問題 持刀砍傷同鄉友人 00:152020/08/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方循線逮捕阮姓嫌犯。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南籍25歲阮姓男子今晚間8時許，與另兩名同鄉友人前往27歲阮姓男子位於新北市板橋區的雇主家聚餐，席間疑因債務問題，阮嫌持刀砍傷阮姓被害人，造成他脖子刀傷，阮男自行就醫，所幸無生命危險，警方循線逮捕阮嫌及其友人，正進一步偵訊中。 (中時 ) #友人 #阮姓 #同鄉 #男子 #問題 也許您會感興趣 社會熱門新聞 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 「信耶穌撿鑽石」 提倡者 牧師郭美江癌逝 享壽67歲 - 社會 水泥工覬覦超商妹 礦泉水下藥帶至摩鐵硬上 - 社會 北韓軍官3P拍性愛影片 正嗨時當場抓包極刑曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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