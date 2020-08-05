越南籍25歲阮姓男子今晚間8時許，與另兩名同鄉友人前往27歲阮姓男子位於新北市板橋區的雇主家聚餐，席間疑因債務問題，阮嫌持刀砍傷阮姓被害人，造成他脖子刀傷，阮男自行就醫，所幸無生命危險，警方循線逮捕阮嫌及其友人，正進一步偵訊中。

(中時 )