黎巴嫩首都貝魯特發生巨大爆炸，滾滾濃煙不斷從市區竄出，在貝魯特上空形成了高達幾百公尺的濃煙雲霧，景象十分駭人。目前已知有多人受傷，可能導致多人喪生。有黎巴嫩媒體報導表示，事發地點是煙火炮竹倉庫。爆炸共造成了方圓10公里內的建築物受損。

貝魯特發生大爆炸。景象駭人（路透）

世界各大電視新聞網傳回的畫面顯示多棟建築物因爆炸威力巨大嚴重受損，停靠在路上的車輛被強大的爆炸威力掀翻了。有目擊者表示，看到有人身上沾滿鮮血，相信是被爆炸所傷。

爆炸現場滿目瘡痍。（路透）

事件發生在貝魯特當地時間傍晚，當地人表示突然首先聽到了震天巨響，接著就是恐怖的聲響和搖晃感覺好像是大地震一樣，建築物也跟著搖了起來，很多建築物的玻璃都被強大的爆炸衝擊波打破了，隨後就看到有滾滾濃煙傳出。另一名目擊者表示，整個地方就像是被炸彈炸掉了，可能很多人會因此喪生。事件發生後，貝魯特當局派出了多輛消防車前往救援，但滾滾濃煙仍舊不斷竄出。

消防人員在現場救援。（路透）

貝魯特過去曾經發生多次恐怖攻擊引起的爆炸案。上個世界因回教徒和基督徒衝突而發生內戰。

(中時 )