取材歐洲真實駭人事件的《6號鬼病床》將病院不為人知的暗黑歷史搬上大銀幕，該片描述一名兒童病院的女醫生遇見了6號床上一位神祕的哭泣男童，從此成了她惡夢的開端。其中一幕男病童全身被插滿近20支針頭，身體還呈現超詭異的半漂浮且扭曲的姿勢，不斷哀號、痛苦不堪的受虐畫面，使人不寒而慄。此外，片中稚嫩的6歲男童帶著怨恨語氣不斷說著「妳說謊！」的一幕，更是毛骨悚然。

飾演女醫生的卡羅麗娜克雷遜丁尼 （Carolina Crescentini）早已是歐洲影展中的熟面孔，多達15次的影后提名及獲獎紀錄的她，演技實力不容置疑，這次參與《6號鬼病床》，精采的劇本讓戲劇經驗十足的卡羅麗娜仍感到非常驚豔：「這個劇本不管從哪種角度來看，都非常有趣。一個懷孕女醫生遇到神祕男童後就接連遇怪事，但身為講究科學的醫生，她無法接受超自然現象，再加上荷爾蒙的抑鬱感，讓她一直都處在很極端、快崩潰的狀態，所以當我在演出這種矛盾的狀態時，經常有快精神分裂的錯覺。」

怨靈纏身頻遇怪事

《6號鬼病床》故事描述一間廢棄60多年的兒童病院重新開開，前來應聘的夜班女醫師碧昂卡首日上工便在6號床上看見一位尋找母親的哭泣男童，隔日才從驚恐的修女口中得知6號床根本是張空床，遍尋不著這位男童的碧昂卡，最後竟在一張醫院的舊照中看見那位男童，可怕的是那張照片竟拍攝於1959年，從此遭怨靈纏身的她開始頻遇怪事，每晚值班都會看見驚悚的駭人景象，只要是睡在那張6號床的病患也將慘遭攻擊。

外媒盛讚「恐怖懼作」

該片由義大利新銳導演的米蘭拉科克薩（Milena Cocozza）所執導，拍攝前她下了不少功夫，考察了許多60年代歐洲病院，並將流傳已久的真實靈異事件融入電影故事中，而詭譎氛圍與駭人畫面更被外媒盛讚：「繼《安娜貝爾》、《陰兒房》後，最驚悚恐怖懼作。」《6號鬼病床》8月7日在台上映。

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《6號鬼病床》| 8/7(五)鬼門提前開

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(中時 )