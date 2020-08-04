59歲的羅霈穎3日晚間被發現猝逝家中，震驚各界，與她熟識多年的康康4日凌晨3點多起床看到手機訊息嚇得直呼：「不可能啊！」他印象中的羅霈穎身體滿健康，身材也一直保持很好沒變過，「羅姐是個很好客的人，有一次知道我去上海，還特別請我吃飯，帶我去參觀她上海的家，還去夜店玩。而且她很孝順，因為她媽媽很喜歡我，她還叫我講笑話給她聽，她回家要告訴媽媽，讓媽媽開心。哎！一切都太突然了！」

他回憶跟羅霈穎會變熟、感情變好，是因為他在EZ5音樂餐廳駐唱，「羅姐跟餐廳股東胖哥是非常好的朋友，她有時會一起來聽我唱歌。」他難忘自己擔任導演的首部電影《十萬夥急》首映會，羅除了熱心站台，還從頭到尾看完，連工作人員排位置疏失，委屈于美人必須坐在前面比較不舒服的位置，羅霈穎也去陪她坐在前排，就這樣看完整場電影，「我過去一直道歉，她還反過來安慰我說沒關係，說她本來就是來支持我的！」

不過康康坦言，自從有了家庭小孩，也沒有主持綜藝節目後，兩人見面機會少很多，上一次見面已經是兩年前在共同朋友的婚禮上遇到，當時羅主動來跟他打招呼話家常，聽到他要辦演唱會，還說會帶一票人來支持。看到他結婚生子後的人生轉變也為他開心，稱讚他很棒。「其實我最早不熟悉她時，以為她很兇，後來熟了，才知道她都是對事不對人，對朋友很大方又溫暖，不然怎麼會被叫『東區羅姐』！」

53歲的康康婚後育有一個8歲兒子和1歲半的女兒，他說現在的自己更體會身體健康的重要，「畢竟我已經50多歲，小孩還那麼小！」他每天都在大中午、溫度38、39度C時到外面河堤走路一個多小時運動幫助流汗，且每年健康檢查至少已經維持了15年，年輕時的痛風症狀現在也全沒了。

(中時 )