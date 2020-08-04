新冠病毒肆虐，使得人們相當害怕病毒，但是也有一些病毒可以為我們所利用，甚至可能是重要的抗感染武器。科學家最近利用噬菌體（一種以細菌為食的病毒）來治療糖尿病患者，因免疫力低下造成的金黃色葡萄球菌感染，引發的足部潰瘍。

新阿特拉斯報導，細菌感染是一種更常見的傷害，傷口腫痛與化膿都是細菌造成的。所幸20世紀初，生化學家發明了抗生素，終於取得了對抗細菌感染的利器。

抗生素的發明，使我們可以進行相當複雜的手術，而不必擔心細菌感染，但是天擇告訴我們，生命會自尋出路，在過度濫用抗生素的情況，不怕抗生素的超級細菌，正在陸續出現，這場人類與細菌的軍備競賽，我們隨時可能落居下風，因為幾十年來，我們已經沒有再發明新的抗生素了，如果這種情況持續下去，即使是最基本的感染，也可能再次威脅生命。

一種既古老又全新的策略被拿出來討論，也就是我們要與病毒聯手，準確的來說，是細菌的天然死敵-噬菌體，一種稱為「噬菌體療法」的方式，可能是對抗感染的招術。

噬菌體是微小的病毒，可在細菌內部感染並複製，極有效的殺滅細菌。而噬菌體不對巨型生物的細胞感興趣，所以它不會使我們得病。其實，早在抗生素發明前的20世紀初，就有生化學家提出噬菌體療法，成功的治療霍亂這樣的可怕疾病。然而抗生素在不久之後發明，相比噬菌體療法，抗生素可以廣效的殺滅多種細菌，而噬菌體療法的效用很單一，某種噬菌體，只能專門對抗某一種細菌，使得噬菌體療法相關研究被擱置了數十年。

現在，噬菌體療法又重新投上枱面，來自澳洲費林德斯大學(Flinders University)的研究人員，使用專門破壞金黃色葡萄球菌的噬菌體，做為治療糖尿病足部潰瘍的辦法。

金黃色葡萄球菌相當常見，它隨時存在於環境中，只是我們的皮膚能隔離它的入侵，要是我們破皮受傷，金黃色葡萄球菌就可能從傷口入侵，引發傷口的腫痛，所幸我們還有白血球、T細胞、巨噬細胞這樣的免疫系統可以對抗，大概一段時間就會好。然而由於糖尿病患者身體虛弱，抵抗力不足，傷口一但感染，就可能相當嚴重，要是未能即時治療，可能會導致截肢甚至敗血症死亡。

Bacteriopage Lytic Cycle

我們已經發現具有抗藥性的金黃色葡萄球菌，顯然必須另尋方法來對抗。研究人員想的到的就是噬菌體，他們混合了3種喜食金黃色葡萄球菌的噬菌體群，做為治療藥劑，應用在小鼠感染的足部潰瘍，然後發現相當有效。

研究員加雷德·基夫洛（Garedew Kifelow）說：「我們使用了具有多重抗藥性的超級金黃色葡萄球菌，然而噬菌體成功的減少了細菌量，使得傷口好轉並且逐步癒合，這種效果與目前的強效抗生素相似，甚至我覺得效果更好。」

研究小組比對了第3線抗生素「穩可信」(VANCOCIN，也稱萬古黴素)的治療，結果發現效果差不多。萬古黴素仍然是這種感染的最常用方法，但是早在20多年前，就已經發現不怕萬古黴素的細菌，因此，留給我們的時間真的不多了。

另一名研究者彼得‧史派克（Peter Speck）說：「我們研究的下一步，是將噬菌體與敷料結合，製成真正的抗菌敷料，使敷料不再只是止血與傷口隔絕，還具備實際的抗菌效果。最大的優勢是，噬菌體與多數病毒一樣頑強，它在沒有宿主的情況下仍可以存活一年，這使得這種敷料可以大量應用在醫院和診所，或是醫療設備不足的農村和偏遠地區。」

(中時新聞網)