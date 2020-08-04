喜愛桌上型電腦iMac為你的家、小型工作室、接待桌呈現的專業形象嗎？蘋果（Apple） 今（4）天宣布推出 27 吋 iMac 的重大更新，配備更快速、最多可達 10 核心的Intel 處理器、雙倍記憶體容量、新一代 AMD 繪圖處理，所有機型均配備儲存容量提升四倍的 SSD，全新 nano-texture 玻璃選項帶來更令人驚豔的 Retina 5K 顯示器，以及 1080p FaceTime HD 相機、更高傳真的揚聲器和錄音室等級的麥克風。無論是日常使用 iMac 的顧客、尋求靈感的熱情創意工作者，或是挑戰創意極限的專業人士，全新 27 吋 iMac 都能提供全面提升的桌上型電腦使用體驗。

Apple Mac 與 iPad 產品行銷資深總監 Tom Boger 表示：「現在我們的顧客比以往更加倚賴 Mac。而我們所製造最強大、功能最豐富的 iMac，正是許多人心目中的首選。27 吋 iMac 具備高超效能、雙倍記憶體、所有機型均配備 SSD 和四倍儲存空間、更出色的 Retina 5K 顯示器、更出色的相機、更高傳真的揚聲器，以及錄音室品質的麥克風，以相同的價格配備眾多全新功能特色。這部極致的桌上型電腦，專為處理工作、創造作品，以及傳遞資訊而生。」

配備最新 6 核心和 8 核心第 10 代 Intel 處理器的 27 吋 iMac 具備專業效能，可用以創作具有數百個音軌的新歌曲、編寫上千行程式碼，或透過機器學習功能來處理大型照片等各式各樣的需求。需要進一步發揮 iMac 效能的專業人士，27 吋 iMac 更首度提供 10 核心處理器選項，Turbo Boost 最高可達 5.0GHz、CPU 效能提升 65％。而且 iMac 的記憶體容量增加一倍，最多可達 128GB，可供需要大量記憶體的應用程式使用。

與上一代 8 核心 27 吋 iMac 相比，全新 iMac 具備（1）Logic Pro X 可使用的外掛模組數量提升最多可達 65％。(2)Final Cut Pro X 處理 8K ProRes 轉碼速度提升最高可達 40%。(3)Arnold in Autodesk Maya 算圖速度提升最高可達 35%。(4)Xcode 建構速度提升最高可達 25%等應用程式效能上的提升。

27 吋 iMac 擁有更強、更新一代 AMD 繪圖處理，可用來透過 GPU 進行算圖、編輯多道 4K 影片串流，或是暢玩需要大量繪圖處理的遊戲。透過 Radeon Pro 5000 系列繪圖處理，iMac 帶來最快可達 55% 的繪圖處理效能提升；此系列繪圖處理採用 AMD 的最新 RDNA 架構，具備更快、更節能的運算單元。此外，iMac 更首次提供 16GB 記憶體的繪圖處理選項，視訊記憶體容量較上一代 27 吋 iMac 多一倍，讓使用專業 app 的顧客能夠充份善用大量視訊記憶體，更進一步提升效能。

與上一代 27 吋 iMac 配備 Radeon Pro Vega 48 繪圖處理相比，全新 iMac 在Maxon Cinema 4D ProRender 的算圖速度提升最快可達 55%；

Unity Editor 的場景飛越展示速度提升最快可達 50%；《Total War: Three Kingdoms》的效能提升最快可達 45%；Final Cut Pro X 的時間列算圖效能提升最快可達 30%。

現在，27 吋 iMac 所有機型均標配 SSD，讓啟動應用程式與開啟大型檔案的效能更快，最快可達 3.4GB/s。對於需要大量儲存空間的使用者，iMac 亦首度提供 8TB SSD 的配置選項，SSD 容量高達上一代 27 吋 iMac 的四倍。

iMac 也配備 Apple T2 安全晶片這款由蘋果自製的第 2 代晶片。T2 安全晶片中的儲存裝置控制器可為儲存在 SSD 的所有內容提供即時數據加密，使檔案與資料安全無虞。T2 晶片還可檢查開機過程中所載入的軟體是否未遭篡改，為 27 吋 iMac 以及配備 T2 晶片的所有 Mac，帶來所有電腦中最安全的開機程序與儲存空間。

iMac 的 Retina 顯示器具有 1470 萬像素、10 億種色彩、500 尼特亮度，並支援 P3 廣色域，可提供引人入勝的觀看體驗。高像素解析度使螢幕能呈現如同印刷品般的文字、細節更清晰的照片，還能讓你以完整解析度編輯 4K 影片。現在，27 吋 iMac 上絢麗的 Retina 5K 顯示器具備原彩顯示技術，能夠根據使用者周圍的光線狀況，自動調整顯示器的色溫。

全新 iMac 可選配 nano-texture 玻璃，此種材質於 Pro Display XDR 首度推出，能讓你在各種光線條件下觀看更清晰，例如明亮的室內或陽光間接照射處。這種的選配材質與一般的霧面質感外觀不同；後者是透過在表面鍍膜來分散光線，而前者則採用創新製程，對玻璃本體進行奈米級刻蝕處理，達成極低的反射率並減少眩光，同時維持出色的影像品質，並讓 Retina 5K 顯示器比以往更耀眼。

針對比以往更加倚賴使用 iMac 聯繫親朋好友與同事的顧客，FaceTime HD 相機現在具備 1080p 解析度，而 T2 安全晶片中的影像訊號處理器帶來色調對映、曝光控制和面孔偵測，可創造更高品質的相機體驗。為了搭配更出色的相機，T2 晶片也與揚聲器合作提供可變的等化功能，以呈現更出色的平衡音質、更高傳真與更渾厚的低音。此外，全新的錄音室等級麥克風陣列可收錄高品質的音訊，讓使用者直接在 iMac 上進行更出色的 FaceTime 通話、podcast 錄製、「語音備忘錄」錄音等。

不僅針對27吋iMac帶來大幅更新，蘋果也宣布 21.5 吋 iMac 的所有機型將首次標準配備 SSD。顧客也可選擇訂製配備融合硬碟的 21.5 吋 iMac。iMac Pro 現在則標準配備 10 核心 Intel Xeon 處理器。iMac Pro 專為需要工作站等級效能的專業使用者設計，其擁有最高可達 18 核心的 Xeon 處理器、最高可達每秒 22 兆次的繪圖處理效能、最高可達 256GB 的四通道 ECC 記憶體，以及絢麗的 27 吋 Retina 5K 顯示器。

今年秋季，iMac 可以免額外付費更新至最新版本 macOS Big Sur。macOS Big Sur 經過精美的重新設計，同時也為重要 app 帶來強大的增強功能。Safari 滿載全新功能，包括自訂起始頁面、更強大的標籤頁、內建的翻譯功能，以及全新的「隱私權報告」。更新後的「訊息」app 讓使用者能傳送更個人化且生動傳神的訊息，還可輕鬆緊跟群組訊息並進行互動。「地圖」也提供嶄新的體驗，讓使用者透過引人入勝的功能探索並瀏覽世界。

全新 27 吋 iMac 售價 NT$57,900 起，21.5 吋 iMac 和 iMac Pro 的更新機型售價分別為 NT$35,900 和 NT$159,900 起，將於日後可在 apple.com/tw 與 Apple Store app 上訂購， 並在 Apple 零售店與 Apple 授權經銷商供貨。確切上市日期等候蘋果官網為你揭曉。

(科技)