「Taiwan is helping」，台灣團隊也能延伸保險輸出InsurTech；外商安聯人壽今宣布，推出亞太壽險業第一個數位業務管理利器Allianz Perform「安聯i效率」APP，首創以「目標導向」設計的業務管理工具，結合業務員績效與顧客關係管理功能，協助新進壽險顧問、具管理職的壽險業務主管，透過 安聯i 效率的目標管理模式，掌握個人或團隊的工作進度與職涯發展規劃。

安聯人壽總經理林順才表示，Allianz Perform 安聯i 效率擁有領先國際的使用者介面設計，並肩負跨國企業的國家代表隊責任，在各國團隊參與評選後，由台灣團隊開發的InsureTech勝出，出口至安聯亞太各國，首發除了在台灣與泰國同步上市外，並將陸續於印尼、馬來西亞、菲律賓與斯里蘭卡等國家發光發熱，讓安聯亞太業務團隊的數位工具都有一致性的業務操作體驗。

林順才透露，要整合這套數位工具並不容易，七個國家用的是不同語言，有不同想法、當地適用的保險法規，台灣軟體開發公司整合各國的想法，製作成一致性的操作體驗，成功讓Allianz Perform 安聯i 效率的數位績效管理平台上市。

安聯i 效率除了大幅提升業務菁英的業務能力，培訓業務員為專業、高效率的數位壽險顧問外，林順才認為，在數位科技時代搶得先機，更希望超前部署數位發展的布局，成為最新的壽險顧問增員、留才新策略，台灣安聯人壽預計，年底5千業務大軍的目標應該不成問題。

「全面發展數位化」一向為安聯集團力推之業務發展策略；安聯亞太壽險執行長暨台灣安聯人壽董事長艾努莎(Anusha Thavarajah)表示，新冠肺炎危機迫使世界採納全新的數位辦公形態與生活方式，安聯i 效率確保數位轉型順利實現，支援業務同仁推動各項壽險業務，更重要的是，安聯i 效率立下了良好典範，成為亞太區集體奧援業務員通路的成功案例。

(中時 )