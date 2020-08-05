1名宜蘭水泥工結識1位超商妹，見她身材姣好起了色心，藉機對她花言巧語一番，待她下班後共進晚餐，然而水泥工趁超商妹不注意的時候，在她喝的礦泉水裡下藥迷暈，再帶到摩鐵開房性侵，事後還威脅超商妹若不持續和他上床，就會對她的家人不利，超商妹最後只能尋求法律途徑，向水泥工提出告訴，全案判決水泥工因對超商妹強迫與自己進行性交關係，判處10年有期徒刑。

水泥工某次進超商口渴買東西喝時，見到超商妹身材姣好又正，因此決定熱情追求她，某天水泥工邀約超商妹在她下班後共進晚餐，用完餐後，超商妹感到口渴，水泥工見機會難得起了色心，給了她1瓶下了迷藥的水，超商妹在喝完感到四肢無力，隨後就昏沉睡去，水泥工立即將超商妹帶到摩鐵開房進而性侵她得逞，待超商妹醒來後還言語恐嚇她，要她持續跟自己上床，否則將對她的家人不利，甚至更誇張的是，還要超商妹提供他錢財使用，超商妹忍無可忍進而對水泥工提出告訴。

法院傳喚到案時，水泥工辯稱是超商妹自願和自己上床愛愛，然而超商妹卻將整起事件完成的描述給法官聽，法官根據兩人證詞判定，水泥工的言詞前後矛盾，但是超商妹的卻相當合理，再經過心理師評估後，證實超商妹因被水泥工施暴，進而造成她的心理上有創傷。因此判處水泥工因犯下強迫性關係罪名、造成被害人身心受創罪名，將水泥工判處10年的有期徒刑。

(中時新聞網)