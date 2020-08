警語:文章內容不是對任何證券作買賣邀約,這是分享交易邏輯的觀察心得,並非給讀者任何投資建議,股票投資有賺有賠請務必獨立思考自行決定,文中內容作為學術使用勿以此為買賣依據。

前幾日FB、IG滑開都是滿滿的1.台積電漲停板的貼文、2.威力彩大排長龍的貼文

賺大錢是很多人的夢想,因為錢能完成很多事情,為了讓美夢成真,你付出多少時間做功課呢?

來看看當初領先市場的貼文,還有未來趨勢的研究!

有時候致富致需要運氣,要在台新銀行工作,要跟部門同事集資威力彩,但還不一定會是老天眷顧的天之驕子

有時候致富只需要幾個月,只要好好研究有做功課,當初台積電275元時,發現藏人偷偷布局近期大賺出場獲利上千%

旺大常在文章提到PCB是工業電子之母,因為5G時代帶來載板的革新,進而帶動公司的轉機,不管是生產網通或手機的PCB公司,都是波段以來常分享的公司,因為產業趨勢正向,股價越墊越高波段以來都有驚人的漲幅,找有產趨勢的公司搭配法人籌碼的觀察是最適合一般人的投資方式,波段更是大賺的王道。

波段分享的PCB公司漲幅驚人

南電:52元→102元(漲幅96%)

金像電:25元→44元(漲幅76%)

華通:31→50元(漲幅61%)

景碩:41元→78元(漲幅90%)

欣興:31→65元(漲幅109%)

☛還有沒有其他具有產業趨勢的公司?

答案是有的,旺大的波段選股都是從產業思考,思考未來幾季哪些產業的需求會大增,進而拉動公司的獲利,會去觀察與研究整個相關產業,會從不同公司釋出的展望思考或者從生活中的變革觀察,加上搭配法人進場籌碼趨於集中股價自然上漲。

台積電總裁魏哲家日前在法說會表示:「台積電先進製程技術維持產業領先地位, 5G、HPC需求強勁,客戶看好終端應用前景,也持續確保供應鏈能穩定供應,先進製程需求仍相當暢旺,估今年美元營收將成長 20% 以上。」

5G時代帶動有產業利基相關的公司、進入Q3蘋概股旺季相關公司、未起漲的mini led相關公司、或者台積電聯盟公司,都是值得研究與思考的方向,旺大也從中找出一些股價正在上漲的公司,期待下一波大賺50%-100%的獲利。

經典電影仙履奇緣提到

"If you keep on believing, the dream that you wish will come true."

(如果你堅持信念,美夢總有一天會成真)

賺大錢是很多人的夢想,因為錢能完成很多事情

在股票市場好好研究,透澈的瞭解你所投資的公司

得到的報酬或許真的可以讓你美夢成真

本文由PressPlay專欄作家wantgo授權轉載

