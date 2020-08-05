經白宮內部討論後，美國總統川普最終仍同意陸社群影音平台「TikTok」得以出售給微軟，包含TikTok在美國、加拿大、澳洲以及紐西蘭等國業務一併合併收購，不過也讓英國成為在西方國際情報組織「五眼聯盟」之中，唯一未將其TikTok業務出售的國家。對此，外媒分析指出，可能是英國對TikTok審查不如美國「嚴格」，但也可能是英政府藉此修復中英關係。

據英媒《每日電訊報》報導，如同大陸電信巨擘華為，川普政府要求TikTok必須在45天之內完成與微軟之間的收購談判，逾期仍封殺其在美營運；而微軟也證實目前正與TikTok母公司「字節跳動」談判收購TikTok在美、加、澳以及紐西蘭等國市場業務，剛好是「五眼聯盟」中的四國，唯一沒被加入的是英國，格外引人關注。

報導指出，TikTok在英業務成為「五眼」中唯一沒被列入收購，原因可能包括審查標準、國際政治與資料存儲三方問題。首先，英國對TikTok審查標可能不如美國嚴格，諮詢商AgencyChina研究及策略經理諾里斯（Michael Norris）認為，目前TikTok在歐洲的問題還尚未搬上檯面，目前看起來母公司仍有信心在歐順利營運。

其次，由於先前英國決定跟隨美國，加入封殺大陸電信巨擘華為的行列，使得剛確定脫歐的英國，未來與大陸關係前景不明；故不僅TikTok未出售其在英業務，甚至傳聞要將倫敦設立國際總部，有可能是英政府有意向北京修復關係。英國諮詢公司英ProPrivacy數據隱私專家沃爾什（Ray Walsh）認為，英在TikTok上並未追隨美國腳步，可能是英政府刻意為之，試圖贏回先前因封殺華為而遭損的中英關係。

(中時新聞網)