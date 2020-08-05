撐過新冠疫情，NBA已在7月底復賽，對全球的籃球迷來說是個大好消息。台灣也是NBA勝地之一，雖然每個球迷支持的球隊不同，但愛看超級巨星和精彩賽事的心情相同。在苗栗頭份，就有球迷因愛看NBA成痴，毅然決然投入運彩領域創業有成，她就是銓發運彩行美麗的老闆—蔡孟芯。

NBA球迷創業成功 就是熱愛運動賽事

【學生時就愛NBA 運彩行打工產生興趣】

蔡孟芯從學生時期就喜歡一邊看NBA，一邊和同學討論精彩賽事，還利用課餘時間到運彩行打工，除了和前往投注的客人交流，更可提供自己專業分析，因此，在運彩行打工期間業績非常好，深受老闆器重，同時讓她對經營運彩行產生興趣，後來就拉著姐姐一同創業，成立銓發運彩行。

創業初期，正值全球風靡的世足賽期間，姐妹倆藉由創立粉絲團與Line群組，貼心提醒大家當日賽事資訊，做為客人投注參考，貼心的服務讓銓發運彩行業務一直成長， 同時也建立良好的口碑形象。

靠著親切熱情的服務與專業賽事分析，銓發運彩行業績蒸蒸日上/中時新聞網攝

【建立良好互動 讓客人不斷回流 】

即使生意強強滾，蔡孟芯仍不改創業時的初衷，就是建立和客人間的良好互動，唯有服務到位，才能提升客人回流的意願，因此她不時在店裡舉辦小活動，邀請當地居民來店內看球賽，也持續在Line群組更新比賽資訊，同時重視店內環境品質，以增加客人停留時間。銓發的成功絕非偶然，蔡孟芯的用心，才是她創業的真正秘訣。

(中時新聞網)