趁著父親節，讓老爸晉升iPhone達人，感受數位科技的便利，動動手刷個臉就可以購物；再讓Apple Watch替你守護老爸的健康，為你隨侍在側好不好！以下十招是想孝敬爸爸的你必備招式，千萬要學起來！

1. 為爸爸的全新 iPhone 或 Apple Watch 加入Apple Pay

iPhone 及 Apple Watch 均可加入Apple Pay，主要銀行的信用卡都有支援，使用Apple Pay付款快捷之餘兼具隱私保障，更可免除接觸其他裝置、按鈕或找換現金，付款更安全放心。拿出手機或用手錶付款馬上就讓爸爸科技感激升！

2. 與爸爸一起欣賞 Apple TV+ 《身為人父》紀錄片飆點淚

作為子女的大家，有沒有嘗試瞭解爸爸把我們養育成人的心路歷程？ Apple TV+ 上的紀錄片《身為人父》，邀請眾多已為人父的美國頂尖喜劇演員與主持人在鏡頭前剖析自白「爸爸心經」，同時深度專訪 6 位不平凡的「英雄爸爸」，記錄他們面臨生活各種難題時，仍然無阻他們為子女給予無條件的愛。購買新手機即可免費欣賞1 年 Apple TV+，立馬來看。

3. 推薦給爸爸的幾個實用 iPhone apps

趁著父親節，依據爸爸的嗜好、習慣，為他的 iPhone 安裝一些簡單實用的好用 app，適合爸爸日常所需，讓爸爸的手機更好用！推薦給事業成功的爸爸，用《名片全能王》快速掃描，把客戶資料通通收到手機裡。《CWMoney 理財筆記》則不僅可紀錄基本開銷，還有「掃碼發票」自動匯入明細。結帳時秀出「手機條碼」讓店員掃碼，即可變成雲端發票，App 更能幫助對獎。爸爸的身材有點走鐘嗎？透過《Adidas Training by Runtastic》健身 App 善意提示一下。《Hypebeast》能讓爸爸穿搭更有型，時尚感永駐，越來越帥氣！

4. 無須通電話、報平安，隨時掌握爸爸身在何處

想隨時知道爸爸身在何處，或想跟他報備你的行蹤？iOS 13 或以上版本的「尋找」app 可以助你與家庭成員或朋友分享你身處的地點。將爸爸的 Apple ID 加為你的家庭成員，之後可於「尋找」App 中的「成員」標籤頁，選擇「+分享我的位置」，輸入爸爸的聯絡人姓名或電話號碼後傳送邀請。爸爸收到你的邀請後，他可以選擇分享他的位置「只分享一個小時」、「分享到當日結束」或「永久分享」。

5. 適當設定 iPhone，讓爸爸看得舒服

爸爸看手機看得很吃力嗎？該幫他調整設定了。其實 iPhone 不只是一部強大的個人裝置，對手機有更多需要的人士而言，更是非常實用的工具；打開 iPhone「設定」，當中備有不少讓爸爸的體驗更舒服的功能，例如「放大鏡」、調整「文字大小」還有「深色模式」，都能將iPhone設定得更貼心，更合爸用。

6. 突然需要光源時，教爸爸請 Siri 幫忙

大家都知道 iPhone、iPad Pro 或 iPod touch 上的 LED 閃光燈可當作電筒使用，然而急需的時候，爸爸未必可以及時打開「控制中心」再打開電筒，最快就是找 Siri 幫忙，說出「嘿 Siri，開手電筒！」輕鬆辦到！

7. 懂得 AirDrop，分享相片、文件超快速

習慣 Apple 裝置的用戶自然對 AirDrop 毫不陌生，但如果你的爸爸也使用 iPhone，卻仍然為分享相片、文件而懊惱，那你趕快教他使用 AirDrop 。

8. 相片編集成「回憶」影片，爸爸輕易當導演、玩剪接

愛照相的爸爸手機裡是不是滿滿溫馨的家庭生活照和旅行片段？教爸爸重新整理照片圖庫中一同回憶美好的時光吧！「相片」會自動掃描圖庫中有意義的人物、地點、假期等等，並將其呈現在名為「回憶」的精選集中。爸爸也可以建立自己的「回憶」、以幻燈片或自動編輯的影片，並與親友分享。

9. 設定家人共享，爸爸不用重複購買 apps 或服務

「家人共享」功能好處多多，它可讓你與多達五位家庭成員，輕鬆地分享購買自 App Store 的內容，以及 Apple Music 和 Apple TV+ 家人共享計劃；設定購買共享功能後，任何家庭成員曾購買或下載的歌曲、專輯、電影及 App，都即時可供群組內的所有人存取，全新內容會出現在每位家庭成員的 App Store 的已購買項目分頁中。此外，你也可以與家人分享相簿和家庭日曆，以及幫助追蹤各人遺失了的裝置！

10. 家人飯局總動員？共享「家庭」日曆，一按邀請

設定「家人共享」後，所有家庭成員裝置的「日曆」App 中會自動製作一個名為「家庭」的共享日曆。你可以在這個日曆上排定行程來與家庭成員共享。開啟「日曆」App ，然後加入行程；進入行程詳細資料時，點一下「日曆」，然後點一下「家庭」來將行程加入家庭日曆。

2020 年全新 iPhone SE（第 2 代）擁有 iPhone 11 系列同等級的 A13 Bionic 處理器、4.7 吋 Retina HD 顯示器、搭配eSIM的雙 SIM 卡、主螢幕按鈕及以指紋解鎖的 Touch ID 等強大配備。iPhone SE 售價只需NT$14,500 起。依照爸爸的喜好和使用習慣，搭配其他 Apple 裝置，例如 10.2吋Retina 顯示器的 iPad（NT$ 10,900 起）、AirPods Pro（NT$7,990 起）或 Apple Watch Series 3（NT$6,400 起）等產品，為爸爸送上更完整的 Apple 體驗。

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