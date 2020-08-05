【回憶殺】「東區羅姐」羅霈穎3日晚間被發現陳屍在北市八德路的工作室，享年59歲，引起外界震撼，令人難以置信。出道40年的羅霈穎，當年受到製作人周遊提拔，演出華視單元劇《神勇嬌娃》走紅，進而打入秀場，成為「工地秀女王」。

羅霈穎出身富貴家庭，從小被父親捧在手上疼，不過叛逆期時，她偷偷跑去PUB打工、兼差模特兒，被父親發現後，氣得重重賞她巴掌，羅霈穎因此負氣離家出走4年半。由於外型亮眼、能歌善舞，19歲時被周遊相中踏進演藝圈，拍了許多電視劇和電影，在倪敏然牽線下，得到助理主持的機會，也開始接秀場的工作，連黑道大哥都被她的魅力吸引，跑路期間還願意獻出大紅包。

羅霈穎外型美豔、個性直爽，總是不缺桃花，但她也遇人不淑，曾為了某位好賭男友還千萬債務，交往6年期間的收入幾乎都給對方，她多年後回顧這段戀情，無奈地說：「都沒有好姻緣，因為男人老是花我錢。」羅霈穎最靠近婚姻的一次，是年輕時被一位多金又喝過洋墨水的男友求婚，不過男方父母嫌棄羅霈穎是外省人、學歷又不高，導致感情無疾而終。或許是在情場上看過大風大浪，羅霈穎的感情觀轉趨為及時行樂，「我就是要開心，我想要的是玩伴，我不是要終身伴侶！」雖然沒有奢望天長地久，但她曾在節目上透露，自己對待男友的態度都像有婚姻關係，即便最後曲終人散，都正面看待這些過客，態度相當坦然。

除了情史豐富，羅霈穎的人生也大起大落過，她曾在30歲那年賠光數千萬存款，只剩下18萬和一輛車，為了早日脫貧，愛面子的羅霈穎放下身段，最高一天跑9場工地秀，好勝拚命的性格，很快地把錢賺回來，在父親的支持下，羅霈穎開始投資房地產，名下擁有5間房，每個月固定收租的優勢，即便不婚也不用愁下半輩子，她直言：「男人會變，但房產不會」非常清楚自己要的是什麼。

及時行樂的生活態度，點綴且豐富了羅霈穎的人生，她到處環遊世界、品嚐各國美食、看遍許多美景，也交過許多鮮肉級男朋友，她曾提到父親96歲高齡過世，笑說家族有長壽基因，預期自己可能活到100歲，沒想到卻在59歲戛然而止，率真、豪邁又美豔的模樣成為最後的追憶，永存粉絲的心中。

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)