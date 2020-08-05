摩根士丹利認為，在最近大型科技股帶動的上漲之後，股市中贏家的落袋為安的心態可能導致10%的回調，然後才會讓位於新一輪的反彈。

摩根士丹利首席美股策略師邁克爾-威爾森（Michael Wilson）為首的團隊在週一發佈的一份研報中表示，在市場彷彿不受阻礙的上升趨勢的表面下，正在形成一系列風險，包括新冠病例激增、2020年總統選舉的不確定性和幾乎不受控制的政府支出，要麼是這些風險得到解決，要麼是最近與科技股相關的贏家需要與市場的其他部分一起下跌。

他們在報告中寫道：「我們認為，在復甦和牛市繼續之前，最有可能的結果仍然是這些受益者引領的更廣泛的指數出現10%的回調。」

這份報告的發佈正值那斯達克綜合指數上漲1.46%，創下2020年的第29次收盤高點之際。

自3月23日觸底以來，該指數已上漲近60%，推動其上漲的是幾家大型科技公司，包括微軟、特斯拉、Facebook、蘋果、亞馬遜、奈飛和谷歌母公司Alphabet。

道指和標普500指數也從3月底的低位反彈了至少43%，但速度不像那斯達克那麼快，因為後者科技股所佔權重更高。

威爾森的選擇並不總是正確的，但他和他的團隊確實曾預測美股將在3月16日觸底，與3月23日美股實際觸底的時間僅差一個星期，他們當時認為，新冠肺炎大流行病和油價暴跌是「對已經強弩之末的美國經濟擴張的最後打擊」。

威爾森還曾在5月份美股回調期間呼籲人們買入，這似乎也是一個很好的呼籲，因為美股自3月觸底以來已連續四個月上漲。

(中時新聞網)