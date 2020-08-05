持續半年多的新冠肺炎在國際上仍繼續延燒，根據統計，目前全球已超過3600百萬人確診，150多萬人死亡。而回到國內，近日指揮中心公告的境外移入個案也陸續增多。台大化學系助理教授徐丞志指出，東亞第二波疫情已是進行式，然而見到周末的塞車潮不禁打個問號，「我們真的有那麼穩？」

截至目前為止，指揮中心光8月就宣布新增9例境外移入個案，其中更包括在台的比利時籍工程師，自費篩檢驗出陽性，感染原待釐清。對此，徐丞志對目前東亞的疫情作出分析，他昨（3日）指出，過去24小時內，菲律賓新增了 5000例，印尼新增1500例，日本新增 1000 例，香港新增150例，南韓新增50例，越南新增40例。

徐丞志說，「這些國家／區域距離台灣都在3小時的飛行時間內，東亞的第二波疫情已經是現在進行式。」若再把飛行時間拉大到6小時，印度也新增了55,000例，孟加拉新增3000例，澳洲新增700例，以及新加坡新增300例。

徐丞志進一步說，周末晚上10點在頭城交流道，滿滿的車潮都在排隊進雪隧，都是周末出遊至宜花東的民眾，排了十分鐘前進不到一百公尺。徐丞志表示，「是說，我們真的有那麼穩？」

疫情指揮中心指揮官陳時中受採訪時曾說，民眾要有8成戴口罩遵守度，社區才安全； 7成就要注意，但現在看，戴口罩的人可能連3成都不到。呼籲民眾進入防疫新生活，還是要遵循口罩、勤洗手方針。

(中時新聞網)