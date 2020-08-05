三立新八點台劇《天之驕女》將於5日晚間8點首播，此次演員陣容加入許多年輕新血，特別是從模特兒轉戰戲劇圈的楊皓崴以及李家慶、原是SpeXial男子偶像團體成員的許明杰，以及首次接觸戲劇的小鮮肉王品澔，戲未上檔前，光是強力播放的預告，已吸引不少年輕觀眾矚目，甚至各自擁有鐵粉支持。雖然四人尚未同場演出，不過在開拍前有一起上過戲劇表演課程，因此提早培養出好交情。

李家慶是四人中唯一有演出八點台劇經驗者，他坦言此次飾演台劇男女神黃少祺與韓瑜的兒子壓力巨大，他認為黃少祺保養得宜、身材很好，更稱韓瑜為女神等級的人物，怕被網友們笑說自己那麼老還演他們的兒子，開鏡至今已努力成功瘦身5公斤，看到開鏡時臉圓的照片自嘲像傭人，還被自己的媽媽虧「你怎麼好意思？」，因此開始發憤圖強積極運動與早睡早起，將狀態調整至最好。

同樣瘦身成功的還有許明杰，他得意表示瘦身7到8公斤，並說自己肥胖的罪魁禍首是媽媽，因為她照三餐供應台灣超甜水果，不像李家慶媽媽會幫忙控制身材，稱自己有一個「很仙」的媽媽，自嘲當初胖得跟豬一樣，媽媽還是一句話沒說繼續讓他吃水果，初嚐瘦身成功滋味後，他開始每天嚴格自我管理身材，自我要求早上醒來要跑6000公尺才肯罷休。他這次在劇中與連體姊妹花林萱瑜與曾智希對戲最多，目前最印象深刻的是與她們開吉普車與水中游泳等片段，辛苦又難忘。

而同為模特兒出身的楊皓崴有一雙電眼，四人中他的角色最吃重，他表示，一開始入行便想以演員身分闖蕩演藝圈，先從模特兒開始做一些基本表演，四、五年前開始才積極轉換跑道至演員，這次因緣際會臨時被馮凱導演叫去試鏡，當時甚至不知道是哪部戲劇、演甚麼角色，兩人就只是聊聊天，沒想到見完三立長官後就上了，他認為這一切都是緣分。

他笑說演出「台八」最怕的也是馮凱導演，用台語演戲則是最大挑戰，身為南部人的他在台北工作近十年，鮮少有機會可以說台語，還要將情感、表演融入在一起，慶幸的是導演會要演員們私下多聯繫、吃飯，因此彼此之間才擁有良好默契，這次他與身高177高挑身材的賴郁庭對戲很多，他笑說其實自己也喜歡高的女生。

另劇中被皓崴陷害去跳鋼管舞的新星小鮮肉演員王品澔才20歲，劇中鋼管舞為人生中第一場戲，他緊張得夢到在拍戲被罵而驚醒，還好開拍前有先去學一下鋼管舞，還說到自己很會「Wave」，身高190公分的他無懼找不到搭檔角色對戲，認為只要導演OK，就算整部戲都要以紳士腳演出也願意。王品澔主戲大都在牧場拍攝，每天和乳牛相處，總是一身牛味帶回家，怎樣都洗不掉。楊皓崴也有幾場戲在埔心牧場拍攝，喜歡動物的他形容現場最怕的味道是生小牛的牛騷味，因為比平常要騷一百倍。

(中時 )