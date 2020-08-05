時代力量秘書長陳志明。（資料照片）

時代力量黨主席、前立委徐永明等6立委近期因涉嫌收賄而被聲押。時代力量秘書長陳志明日前在臉書上發文稱，徐是「黨發不出黨工薪水，去借錢來發」。對此，台北市議員徐弘庭表示，如果祕書長知道這件事，那他也是關係人之一。

時力黨秘書長陳志明2日在臉書「時代力量全國黨員社團」中發文替徐永明護航，稱徐永明這次會被捲入此案，「也是因為黨發不出薪水，所以去借錢來發。」在此說法受到各界質疑後，陳志明又再度出面澄清。

徐弘庭在中天新聞政論節目《新聞深喉嚨》上表示，一開始徐永明被懷疑涉嫌收賄，結果後來時代力量的秘書長自己跳出來講說，那是在借薪水。徐宏庭說，「那請問一下，我很想問檢察官，就說秘書長跳出來說這是李恆隆借我們的薪水，這表示秘書長也知情，所以秘書長是什麼？關係人嘛」。

徐弘庭指出，時力的秘書長應該要解釋，因為這件事情如果指在徐永明身上，那就是徐永明個人的事情，但是徐永明又兼了黨主席，然後秘書長也間接承認說我也知道有這筆錢，這筆錢是借來的，那這件事就已經上升到整個黨的層次了，「這是整個政黨在收賄的層次」。

節目來賓國民黨副秘書長柯志恩指出，這件事發生時，徐永明還不是黨主席。徐弘庭則回應，所以整個秘書長的部分他也必須要以關係人的身分來出席，來說明這件事情，因為這是整個政黨的事情。

(中時新聞網)