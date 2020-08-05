日前受大陸疫情衝擊、營運重創的飲品原料供應商鮮活果汁-KY（1256），4日公告7月合併營收3.94億元、年增15.29％，不僅是今年以來單月營收首度正成長，營收也創下今年單月新高、歷史單月次高紀錄。鮮活表示，主要是因疫情趨緩，加上旺季效應，帶動新式茶飲需求增溫。

此外，鮮活累計1～7月合併營收16.69億元，年減幅也縮小至19.43％，相較今年疫情高峰期，已明顯好轉。

鮮活主要生產基地都在大陸，今年開春後受新冠肺炎疫情影響，復工時間大幅遞延，加上後續防疫管制措施大幅限制經濟活動，對該公司上半年營運造成不小衝擊。2、3月合併營收分別年減85％、50％，5、6月開始回溫，7月終於拚出正成長。

隨著營運轉好，鮮活股價也從今年3月中低點159.5元，重新站回200元之上，近期股價在200～210元間震盪。4日股價漲0.5元，收203元，漲幅0.24％。

鮮活指出，7月營收正成長主要來自大陸新冠肺炎疫情趨緩，加上旺季效應，帶動新式茶飲需求增溫，且觀察此波消費市場回溫，以大型餐飲連鎖企業的恢復較為明顯；而該公司長期耕耘一線餐飲與手搖茶品牌客戶，並持續與客戶研發新產品，致力整合線上線下資源，也符合「後疫情時代」的消費趨勢。

展望下半年，鮮活表示，新冠肺炎疫情仍是最大變數，加上大陸近月來水患災情頻傳，儘管目前主要影響地區並非鮮活主力市場，但未來仍需審慎因應。

鮮活是生產濃縮果汁飲品原物料供應商，目前擁有昆山、廣東及天津三座廠房，主要產品為果汁、果粒、果粉，主要銷售客戶為大陸各地區區域經銷商、連鎖餐飲業者及食品加工廠等。

(工商 )