台北流行音樂中心表演廳開幕演唱會，將在9月5日登場，邀請第29屆金曲獎最佳女歌手、前幾天宣布升格當媽的徐佳瑩及今年第4度入圍金曲歌后的魏如萱助陣，徐佳瑩為北流「帶球上陣」開唱，日前宣布懷孕5個月的徐佳瑩首次要與肚中寶寶登台開唱。

她除了積極養胎也開始做適合孕婦健身的運動，對能成為北流開幕演唱會的首位開唱歌手，徐佳瑩開心地說：「能在北流這個全新舞台上表演，我相信對於我跟寶寶來說都是全新的冒險，而且是一次很好的『胎教』！」

魏如萱對於自己能成為北流開幕後首位站上這個全新舞台開唱的歌手感到非常興奮，她表示：「北流一定會是一個讓更多音樂人發亮發光的新指標！」為此積極構思表演內容的魏如萱特別表示：「歌單曲目還在規劃中，但一定不會讓大家失望的！」前陣子趁著疫情期間好好休息順便調養身息的魏如萱，嘗試了最近流行的間歇性斷食「168養生法」，就是一天24小時內集中在8小時之內吃東西，剩下16小時斷食；結果實行一段時間的她覺得頗有成效，她說：「它讓我的體重沒有繼續往上升，而且我覺得適時的餓肚子，會讓你的身體自我清潔，反而讓身體變得更好。」

(中時 )