美國政府近期對華為持續打壓，包含鎖定供應鏈等方面祭出行動，據大陸《科創板日報》報導，華為已啟動「南泥灣」項目，打算規避含有美國技術的產品，加速推進筆記型電腦和智慧螢幕業務，由於這兩大類產品不包含美國技術，預計在8月中旬將發佈新款筆電產品。但對於傳出啟動「南泥灣」一事，目前華為官方尚未做出任何回應。

華為啟動「南泥灣」項目之所以備受關注，更重要在於似乎傳達今年秋季發佈的新型筆記型電腦等產品，將實現完全自主、不含美國技術，包括作業系統。換句話說，華為此次的新型筆電很有可能使用自有晶片、自有作業系統鴻蒙，朝「去美化」邁步。

而對「南泥灣」項目啟動是否屬實？雖然華為官方尚未表態，但大陸《證券時報》指出4日在華為心聲社區看到，華為「南泥灣」項目、「鴻蒙」正內部緊急招人，類似「急招開發和測試，預計招聘人數充足、審批快」等相關字眼的挖人訊息，廣泛發佈在華為心聲社區的文章帖子中。

知情人士也說，華為用「南泥灣」命名的這個項目，是以抗日戰爭時期，軍隊在南泥灣的大規模生產活動為寓意，意思是「在困境期間，希望實現自給自足」。觀察由於筆電、智慧螢幕與IoT家居智慧產品等，屬於完全不受美國影響的產品，因此被納入此次「南泥灣」項目中。

另外有意思的是，其實「南泥灣」這個詞對華為人而言早已不陌生，從心聲社區內搜尋「南泥灣」關鍵字，也早有多條相關資訊跳出。

(旺報 )